Sie treffen einfach zu gut: Die alten Schützenkönige sind auch die Neuen

Schützenkönig wurde Klaus Ritter, ihm zur Seite steht Schützenkönigin Ingrid Tidow und die Würde des Jugendkönigs errang Edwin Khirsivara. Die Albert-Behn-Scheibe schoss sich in diesem Jahr aber ein neuer Preisträger. Bei diesem Wettbewerb traf Rolf Achstetter am besten.Die Wülfeler Schützen feierten ihr Schützenfest nur bescheiden bei sich am Vereinsheim. Im Garten wurde ein Zelt aufgebaut, es gab ein Festessen und traditionsgemäß spedierte die Schützenkönigin dann noch Kaffee und Kuchen. „Es ist bereits unser 10. kleines Schützenfest“, erinnerte der 1. Vorsitzende der Schützengesellschaft Erich Knoke in seiner Ansprache. Zahlreiche Gäste waren in das Vereinsheim hinter dem Wülfeler Schützenplatz gekommen, darunter auch Vize-Bezirksbürgermeisterin Claudia Meier und die Regionsabgeordnete Maria Hesse. Auf dem Programm des Nachmittags standen daneben noch die Ehrung zweier langjähriger Mitglieder der Schützengesellschaft und die Gewinnerehrung beim Schießen um die Pokale im „Kleinen Freien“. Der Pokal der Wülfeler und Mittelfelder Vereine wurde ebenfalls vergeben. Hier zeigten sich die Karnevalisten der Karnevalsgemeinschaft Eugenesen am zielsichersten.