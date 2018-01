Ordensritter unter Polizeibeobachtung

Doch – nein: Polizeipräsident Kluwe ermittelte im eigenen Interesse, sollte er doch als sein Vorgänger die Laudatio auf den in diesem Jahr geehrten Eigentümer der Gilde Brauerei Mike Gärtner halten. Die angestellten Nachforschungen führten ihn dann auch bis in die Kindheit des Ausgezeichneten und brachten sogar ein ihm unbekanntes Bild zu Tage, das hier nun gezeigt wurde.Traditionell hält die Hannoversche Funken-Garde die erste Prunksitzung des Jahres unter den hannoverschen Gesellschaften ab. Von 19.11 Uhr an boten die Mitglieder der HFG vor ausverkauftem Haus viereinhalb Stunden ein Feuerwerk an karnevalistischen Darbietungen. Gleich zu Beginn bezauberten die aller kleinsten Akteure, die „Minikrümels“, das Publikum mit ihrem Hoppelhasen-Tanz. Die hannoverschen Prinzenpaare Se. Tollität Prinz Sascha I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia I. sowie Kinderprinz Jason I. und Kinderprinzessin Fiona I. nahmen an der Sitzung teil. Auch der Prinz von Döhren Alexander I., die Langenhagener Fuhbuschkönigin Julia I. und selbst Prinz Detlev I. aus Braunschweig kam mit Gefolge angereist.Im Laufe der Sitzung erhielt Martina Glaser für ihre 44 jährige Mitgliedschaft und ihr Wirken auf und hinter der Bühne von dem Präsidenten der HFG eine goldene Ehrennadel verliehen und mit ihrem Tanz verabschiedete sich das langjährige Funkenmariechen Ashleigh-Kim Brannen von der Bühne.Neben Büttenreden sorgten Garde-, Mariechen- und Showtänze aller Gruppen für tosenden Applaus und auch den Sängern wurden Zugaben abverlangt.Nach der Sitzung spielte der Musiker zum Tanz auf und die HFG feierte mit ihren Gästen bis in den Sonntag hinein. „Wir haben uns köstlich amüsiert und die Zeit verging echt wie im Flug“, hieß es später bei Facebook.