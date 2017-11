HFG begeistert bei Proklamationssitzung

Zu der Proklamationssitzung der Session 2017/2018 am Abend des 11.11.2017, im „Hangar No. 5“, steuerte die Hannoversche Funkengarde (HFG) einige sehr erfolgreiche Beiträge bei. Auf Wunsch eines Komiteemitgliedes tanzten zunächst die Zuckerpuppen einen Strichmännchentanz im Schwarzlicht. Dieser Tanz wurde ursprünglich für den Geburtstag eines Vereinsmitgliedes einstudiert und war gar nicht für einen Bühnenauftritt gedacht. Da er aber so gut ankam, ist es zu diesem Programmwunsch gekommen. Das zu recht, denn auch hier begeisterten die Zuckerpuppen und das Publikum forderte eine Zugabe.Später im Programm berichtete Andrea Kaiser aus dem Leben eines Tanzmariechens in einer Büttenrede. Für Ihren Beitrag wurde Andrea Kaiser, die aus Leegebruch bei Berlin eigens anreiste, vom Prinzenpaar der Landeshauptstadt Hannover mit einem Prinzenorden geehrt.Gleich darauf folgte als Sänger Dominik Glaser und riss das Publikum von den Stühlen. Das Prinzenpaar startete zu einer Polonaise durch den Festsaal. Auf eine Zugabe war der Sänger noch gefasst, dass vom Publikum eine weitere gewünscht wurde darauf war er nicht vorbereitet. Sitzungspräsident Ronny Jackson schlug vor: „Fang‘ doch einfach von vorne an!“ Gesagt getan, für ein Lied begann Dominik Glaser von vorn, inklusive der Begrüßung der Zuhörer. Zum Ende der Veranstaltung führten die „Herzensbrecher“, das Männerballett, einen rasanten Wickingertanz auf. Und auch ihnen wurde eine Zugabe abverlangt, die natürlich auch gerne gegeben wurde.Nachdem fast sechs Stunden Programm vorbei waren, traten die Zuschauer nach einer tollen Veranstaltung zufrieden die Heimreise an. Die Mitglieder und Freunde der HFG feierten noch bis in die frühen Morgenstunden.Die Hannoversche Funken-Garde e.V. 1971 eröffnet am 06.01.2018 den Saalkarneval im Freizeitheim Döhren.Für weitere Informationen www.hannoverschefunkengarde.de