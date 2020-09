Hannover: Mütterzentrum/MGH Döhren |

2 Medienlotsen des KSH werden am Montag, den 21.09.2020 von 10.00 - 12.00 Uhr Hilfestellung bei Handyfragen im Mütterzentrum/MGH in der Querstr. 22 in Döhren geben.

Es können Wartezeiten entstehen, da sich nur wenige Besucher gleichzeitig im MGH aufhalten dürfen (Pandemie).