Große Prunksitzung der HFG

Mit einiger Verspätung traf dann auch das Prinzenpaar der Landeshauptstadt glücklich auf der Sitzung ein. Offenbar wollte man Se. Tollität Prinz Carsten I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Tina I. bei der vorangegangenen Sitzung in Ricklingen gar nicht gehen lassen. Das Programm schien nur aus Höhepunkten zu bestehen, denn mit einer Gesangsparodie strapazierte Thorsten Hitschfell in seinem Gastbeitrag doch erheblich die Lachmuskeln. Und auch die Gäste aus Papenburg steuerten zwei Beiträge bei: Der Gerd-Bliede Chor sag Stimmungslieder. Bei der gewünschten Zugabe stimmten die „Glücksbringer“ der HFG mit ein. Weiter begeisterte das Männerballett des PCV „Die MadDogs“ mit einem Showtanz. Das hauseigene Männerballett der HFG feite auf der Bühne sein 22-jähriges Bestehen und zeigte die Premiere ihres neuen Showtanzes: Sie legten ihre Hörner des letzten Jahres ab und sind nun die „Männer in Röcken“. Zum Ende der Sitzung zeigte auch die Aktivengarde die Premiere ihres neuen Showtanzes „5 vor 12 – Zeit ist Leben“. Nach fünf Stunden ging eine große Sitzung zu Ende, auf der viele Beiträge bejubelt und gefeiert wurden. Im Anschluss wurde noch bis in den Morgen getanzt oder sich an der Theke unterhalten.