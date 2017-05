Döhrener Traditionsfleischerei schließt zum Ende des Monats Mai

Seit 1914 gibt es am Fiedelerplatz, Ecke Bernwardstraße schon den „Treffpunkt des guten Geschmacks.“ In jenem Jahr, als sich das deutsche Kaiserreich langsam mit viel Patriotismus und Kriegsgeschrei auf den Weg in seinem Untergang aufmachte, gründete der Schlachtermeister Hermann Eikemeier hier seinen Fleischereibetrieb und versorgte die Döhrener mit leckeren Wurst- und Fleischwaren.Als Fraktionsvorsitzender der SPD im Bezirksrat Döhren-Wülfel sei mir diese Stellungnahme erlaubt: „Döhren verliert einen über die Stadtbezirksgrenzen hinaus renommierten Betrieb, in dem auch ich immer gerne Kunde war. Für das Geschäftsviertel um den Fiedelerplatz herum ist die Geschäftsaufgabe eine kleine Katastrophe. Es bleibt zu hoffen, dass in dem Laden der bisherigen Fleischerei ein neuer Betrieb eine Heimat findet, der ebenso viele Menschen zum Einkaufen nach Döhren lockt wie bislang das Unternehmen von Hans-Hermann Eikemeier.“Ob und wenn ja, welcher Gewerbetreibende in das Ladenlokal ziehen wird, ist noch nicht bekannt.