Döhrener Traditions- und Stadtteil-Flohmarkt: - (fast) jeden Monat

Die Anmeldung für Verkäufer

Nächste Termine:

Seit Jahren ist dieser Termin bekannt und beliebt. Ein breites Angebot an Flohmarktartikeln wird angeboten: Kunst und Kitsch, Kleidung, Bücher, Schmuck, Einrichtungsgegenstände und Geschirr- alles was sich im Keller und auf dem Dachboden findet. Und ganz wichtig: zu sehr angemessenen Preisen. Hier kann man/frau ein Schnäppchen machen.Neben dem Verkaufen und Kaufen ist es auch ein beliebter Treffpunkt im Stadtteil: Leute treffen, Bratwurst essen, klönen, schöner kann man einen Samstagvormittag kaum verbringen.Eintritt ist freiper Email an fzh-doehren@hannover-stadt.de. Es können max 2 Tische a` 7,50 € reserviert werden. Die Vergabe erfolgt per Los.Wer ausgelost wurde, informieren wir per Bestätigungsmail.Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Absagen verschicken können.Die Tischgebühren werden am Einlass kassiert.Tisch innen 7,50 Euro, auf der Außenfläche können selbst mitgebrachte (Tapezier-) Tische gegen 10 Euro Gebühr aufgestellt werden.17. Februar 201829. April 201826. Mai 201816. Juni 2018- jeweils 10 – 13 UhrKontakt:Freizeitheim Döhren – An der Wollebahn 1 – 30519 Hannover -Telefon 0511 / 168 - 40334 oder per Email: fzh-doehren@hannover-stadt.deHome-page: http://www.fzh-doehren.de