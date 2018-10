Döhrener Tradition-Flohmarkt: Der echte Stadtteilflohmarkt ( Weihnachtsflohmarkt)

Nächste Termine:

Seit Jahren ist dieser Termin bekannt und beliebt. Ein breites Angebot an Flohmarktartikeln wird angeboten: Kunst und Kitsch, Kleidung, Bücher, Schmuck, Einrichtungsgegenstände und Geschirr- alles was sich im Keller und auf dem Dachboden findet. Und ganz wichtig: zu sehr angemessenen Preisen. Hier kann man/frau ein Schnäppchen machen.Neben dem Verkaufen und Kaufen ist es auch ein beliebter Treffpunkt im Stadtteil: Leute treffen, Bratwurst essen, klönen, schöner kann man einen Samstagvormittag kaum verbringen.Eintritt ist freiSenden Sie eine E-Mail an fzh-doehren@hannover-stadt.deDie Kosten: 1 Tisch (ca. 1,5 m) 7,50 €1 Tisch + 1 Kleiderständer 15,00 €2 Tische (ca. 3 m) 15,00 €2 Kleiderständer (ca. 3 m) 15,00 €Tische werden vom Haus gestellt.Kleiderständer müssen Sie selber mitbringen.Telefon: 0511- 168 40334Max. 2 Tische a` 7,50 €. Die Tischgebühren werden am Einlass kassiert.26.Januar 2019 (Anmeldeschluss: 14.1.2019)16. Februar 2019 (Anmeldeschluss: 4.2.2019)16. März 2019 .(Anmeldeschluss: 4.3.2019)27. April 2019 (Anmeldeschluss: 15.4.2019)25. Mai 2019 (Anmeldeschluss: 13.5.2019)21. September 2019 (Anmeldeschluss: 9.9.2019)10. Juni 2017- jeweils 10 – 13 UhrFreizeitheim Döhren – An der Wollebahn 1 – 30519 Hannover -Telefon 0511 / 168- 40334 oder per Email: fzh-doehren@hannover-stadt.de