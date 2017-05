Döhren feiert Ende Mai wieder ein richtiges Schützenfest

Das Programm startet am Freitag, den 26. Mai um 16 Uhr am Festplatz an der Schützenallee. Der Nachmittag soll dann dem Döhrener Nachwuchs gehören. Es wird unter anderem zu Kinderschminken, Schachspielangeboten und Aktionen der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen. Um 20 Uhr werden die aktuellen Schützenkönige proklamiert und danach die Sieger im AGDV-Schießen. Ab 21 Uhr kann anschließend bei einer Zeltdisko gefeiert werden. Auch am Sonnabend, den 27. Mai, öffnet der Festplatz um 16 Uhr. Ab 20 Uhr spielt dann die Liveband „Venus“ beim großen Schützenball.Der Sonntag (28. Mai) beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Petri-Kirche. Danach laden die Döhrener Schützen ab 12 Uhr zum Schafferfrühstück. Zum Preis von 11,50 € pro Person gibt es Rühreier, gekochte Eier, 15 verschiedene Sorten Wurst, zehn Sorten Käse und verschiedene Salate (vorherige Anmeldung wäre wohl erforderlich). Zwei Stunden später – um 14 Uhr – steht dann der Empfang der Gastvereine auf dem Programm, bevor um 15 Uhr der Schützenausmarsch startet. Eine Stunde später wollen die Schützen mit ihren Gästen wieder im Festzelt sein, wo die teilnehmenden Musikzüge noch eine Kostprobe ihres Könnens zeigen.