Der große Second-Hand-Basar für Baby- und Kindersachen

Zu den Kosten:

An über 60 Verkaufsständen werden qualitativ hochwertige Secondhand-Artikel angeboten: gepflegte Garderobe und Sportkleidung (in allen Größen vom Baby- bis zum Teenageralter), Spielwaren, Gesellschaftsspiele, Spielkonsolen, CDs, Bücher, aber auch Bobby-Cars, Fahrräder, Kindersitze und Kleinmöbel.Ein besonderes Highlight: der „Kinderflohmarkt“: auf dieser besonderen begrenzten Verkaufsfläche können Kinder (bis zu zwölf Jahren – ohne Eltern) ihre Waren anbieten- zum Kauf oder Tausch und ohne Standgebühren. Achtung: begrenzte Fläche! Keine Garantie!Das kostenlose Rahmenprogramm mit Kinderkino und Kinderschminken findet bei den Kleinen besonderen Anklang.Wenn Sie sich als Händlerin oder Händler bewerben wollen, bitte mit einer kurzen E-Mail an fzh-doehren@hannover-stadt.de bis spätestens 9.9.2018 .Die Vergabe erfolgt per Los.1 Tisch, ca. 1,5 m 7,50 €1 Tisch und 1 Kleiderständer, ca. 3 m 15,- €2 Tisch, ca. 3 m 15,- €2 Kleiderständer, ca. 3 m 15,- €Tische werden im Haus gestellt Kleiderständer müssen Sie selber mitbringen.Ein Anspruch auf einen Platz besteht nicht!Wenn Sie also keine Mail bekommen, hatten Sie kein Losglück!Nicht ausgeloste Bewerber/Innen haben keine Chance, Platz zu finden.Die Tischgebühren werden am Einlass kassiert.Sollten Sie Ihren Tischwunsch nicht wahrnehmen können, teilen Sie uns das bitte rechtzeitig mit, die Menschen auf der Warteliste danken es Ihnen.Den Anweisungen des Personals muss Folge geleistet werden, insbesondere müssen die Verkehrs- und Rettungswege freigehalten werden.Wir kooperieren mit der fairKauf eG Hannover http://www.fairkauf-hannover.de und bieten unseren Verkäuferinnen und Verkäufern die Möglichkeit, zum Ende des Basars die nichtkauften Waren zu spenden. Diese werden dann von der fairKauf eG abgeholt.Kontakt:Freizeitheim Döhren – An der Wollebahn 1 – 30519 Hannover -Telefon 0511 / 168 – 40334 - http://www.fzh-doehren.de