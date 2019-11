Damals in Wülfel-Mittelfeld: Silberner Orden für den fleißigen Büttenredner

Bis die Ballettjecken auf der Bühne ihre „Alpträume“ darboten, hatten die Mittelfelder Narren im vollbesetzten Saal des Wülfeler Schützenhauses bereits ein rasantes Programm abgespult. Begonnen hatte alles mit einer Ehrung ganz besonderer Art. 1968 war Hans Gloge bei den Eugenesen eingetreten und hatte in den vergangenen 26 Jahren bis 1994 in der Bütt sein Publikum immer wieder zum Lachen gebracht. Hannovers damaliger Obernarr Kajo Hänsel überreicht dem fleißigen Büttenredner dafür den Orden des Bundes Deutscher Karneval in Silber. Danach ging es dann rund.Funkenmariechen Giustina Lopopolo wirbelte über die Bretter, die Prinzenehrengarde zeigte viel Bein und auch die Jüngsten der Karnevalsgemeinschaft eiferten den großen Narren nach. Gekonnt zeigten die „Minnis“ (allesamt erst zwischen vier und sechs Jahren alt), dass auch sie schon ihr närrisches Handwerk verstehen.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.