Damals in Wülfel: Kleine Narren vergnügten sich prächtig

Bunt ausstaffierte Piraten, federgeschmückte Indianerinnen, anmutige Prinzessinnen und auffallend viele Knirpse in schwarzen Fledermauskostümen gaben sich vor 29 Jahren in Wülfel ein Stelldichein. Die Karnevalsgesellschaft „Die Leinespatzen“ feierte damals ihren elften Kinderkarneval hier an der Hildesheimer Straße. Rund 500 Besucher kamen und füllten den Saal. Überwiegend bestritt das 22 Punkte umfassende Programm der närrische Nachwuchs selbst. Die Mariechen Natascha Riek und Steffi Klenke wirbelten ebenso wie das Kindertanzpaar Nadine Freytag-Appelt und Andreas Klenke über die Bühne, das Kinder-Prinzenpaar Maike I. und Dirk I. schaute vorbei und zwischendurch gab es Geschicklichkeitsspiele für die kleinen Zuschauer – und natürlich die Prämierung der shcönstens Kostüme.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.