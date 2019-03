Damals in Wülfel: Als Wülfel ein Stadtteilfest feierte

Bis in den Abend hinein ging es am Maharensweg rund. Die Kinder vergnügten sich neben den Feuerwehraktionen vor allem bei der Arbeiterwohlfahrt, die zum Wettstreit im Stelzenlauf und Mülltonnenrollen aufgerufen hatte. Wer wollte, durfte sich auch in einer Schminkecke der Kindertagesstätte anmalen oder sich von Mitarbeitern der damals noch in Wülfel ansässigen Christian-Anderson-Schule einen Afrolook verpassen lassen. Die großen Gäste belagerten unterdessen die Wein-, Bier- und Kaffeetresen oder verfolgten ein buntes Showprogramm auf der Bühne inmitten des alten Wülfeler Friedhofes.Hier gaben sich Sänger, Musiker und Tänzer ein Stelldichein. Die Mitglieder des Jugendblasorchesters Hannover griffen ebenso zu ihren Instrumenten wie der Spielmannszug der Wülfeler Schützen. Eine Mischung unterschiedlicher Tänze garantierten die Auftritte einer Wülfeler Tanzschule, der Tanzkreis Hannover und die Showtanzgruppe der Karnevalsgesellschaft Eugenesen Alaaf.„Ein gelungenes Fest“, freute sich dann auch Hannovers Bürgermeisterin Hannelore Kunze.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.