Damals in Mittelfeld: Mangels Schützenfest wurden die Schützenkönige in einer Gaststätte geehrt

Vor 30 Jahren wetteiferten sogar zwei Schützenvereine in Mittelfeld um die Gunst der Schießsportler. Die Schützengesellschaft Mittelfeld und der SSC. Die Schützengesellschaft soll der ältere Schützenverein gewesen sein. Dann trat, wie mir weiter erzählt wurde, wohl der Spielmannszug aus dem Verein aus und gründete am 12.Januar 1980 den Spielmanns- und Schießclub Mittelfeld. Diesen SSC gibt es heute noch, die Schützengesellschaft ist längst Geschichte.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.