Damals in Mittelfeld: Die Siedlung Seelhorst feierte ihr Siedlerfest

„Wir wollen mit dem Siedlerfest das Gemeinschaftsgefühl in der Siedlung und unser Vereinsleben stärken“, beschrieb der damalige Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, Hans-Jürgen Fischer, den Zweck der seinerzeit alle zwei Jahre stattfindenden Freiluftfete. Ursprünglich, so erinnerte sich Fischer, gehörte zum Siedlerfest sogar ein kleiner Rummelplatz mit Karussells. Doch weil es immer schwieriger wurde, Schausteller für kleine Feste zu finden, nahm die Siedlergemeinschaft die Organisation selbst in die Hand und mietete nur noch das Festzelt hinzu. Vor 29 Jahren reichte dann das Angebot von Ponyreiten über eine Jugenddisko bis zu einer Kaffeetafel. Damals wurde schon das nächste Fest in den Blick genommen. Das 60. Jubiläum der Siedlung war seine Schatten voraus.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.