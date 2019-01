Damals in Döhren: Nach einem Jahr Pause kam der IDG-Weihnachtsmann mit einer Drehorgel

Nach einem Jahr Pause lud die Interessengemeinschaft Döhrener Geschäftsleute (IDG) wieder zu ihrem Adventsmarkt im Herzen Döhren ein. 1988 war die kleine Budenstadt ersatzlos ausgefallen, die IDG hatte sich mit ihrem Osterfeuer und Maifest 1988 wohl schon zu sehr engagiert gehabt.Doch 1989 gab es an zwei Nachmittagen wieder eine besinnliche Einstimmung auf die Festtage. Besonders für den Nachwuchs wurde eine Reihe von Attraktionen geboten. Die Steppkes konnten sich mit Lebkuchen und Schnökereien stärken, Geschenke basteln oder in einem Kinderkarussell ihre Runden drehen.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.