Damals in Döhren: Mit 750 Pfennig Beitrag und 750 Mitgliedern wollten Döhrener das 750. Stadtjubiläum feiern

750 Pfennig Beitrag, 750 Mitglieder (plus 1): Das war das Motto des vor nahezu 30 Jahren frisch gegründeten Verein. 18 Mitglieder setzten ihre Unterschrift unter die Satzung. Initiatorin des neuen Bundes war Eva Bürger aus Waldhausen, die dann auch zur 1. Vorsitzenden gewählt wurde. Pressesprecher wurde der Döhrener Hobby-Historiker Günter Porsiel. Er erklärte auch das „plus 1“ im Vereinsnamen. Neben dem Ziel, 750 Hannoveraner aus dem Stadtbezirk als Mitglieder zu gewinnen, hoffte er auf den Eintritt des Stadtoberhauptes. „Das plus 1 steht für den Oberbürgermeister“, sagte Porsiel damals.Zwar erreichte der Verein die angepeilte Zahl von 750 eingeschriebenen Mitgliedern am ersten Abend noch nicht. Immerhin: kurz nach der Gründung der Gruppe traten spontan weitere Bürger ein, unteranderem der damalige Ratsherr Leopold Merkelbach und Bezirksbürgermeisterin Inge Meier.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.