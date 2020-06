Damals in Döhren: Lustiges Sommerfest im Hinterhof

Die Eltern hatten dazu eine Reihe lustige Spiele vorbereitet. Mit wassergefüllten Luftballons konnte der Nachwuchs eine Dosenpyramide umwerfen, sich am Schminktisch in eine Katze oder eine Prinzessin verwandeln lassen oder mit Hilfe einer Schleudermaschine sich an einem darauf rotierenden Blatt künstlerisch versuchen. Derwiel brutzelten leckere Bratwürste auf den Rost und viele Mütter hatten für ein gesundes Salatbuffet gesorgt. Bei der Tombola gab es keine Verlierer. Jedes Los versprach zumindest einen kleinen Gewinn. Manuela Reddehase: „Vielen Dank an alle Spende!!Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.Nachschlag von zehn Jahren: Auch über die EXPO 2000 hinaus wird die kleine Zeitreise durch den Stadtbezirk fortgesetzt. Bis in das Jahr 2009 hinein soll in loser Folge an Ereignisse im Süden Hannovers erinnert werden. Scans werden dabei aber immer weniger, Fotos aus meinem digitalen Archiv nehmen zu. Mit Berichten über Veranstaltungen 2009 wird die Serie dann langsam auslaufen. Denn damals stieg ich bei MyHeimat ein und begann so nach und nach Fotos und dann auch Texte einzustellen. Und Doubletten soll es nicht geben.