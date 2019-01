Damals in Döhren: Kinderzeitung und Theaterwochenende mit dem Mütterzentrum im Freizeitheim

Gemeinsam mit der heimeigenen neugegründeten Theater-AG lud das Mütterzentrum an einem Dezember-Sonnabend zu einem Dezembermarkt in das Döhrener Stadtteilzentrum ein. Da hatte auch eine neue Zeitung Premiere. Die Dreikäsehochs verteilten die erste Ausgabe ihrer „Kinderpresse“. 17 Knirpse waren in Döhren auf Entdeckungsreise gegangen und interviewten den beliebten Kontaktbereichsbeamten der Polizei, Karl Sandrock, der in den Ruhestand trat.Höhepunkt des Dezembermarktes war der Auftritt der Döhrener Theater-AG. Die Hobby-Schauspieler trugen hübsche Lieder vor und zeigten einen Ausschnitt aus dem geplanten Kinderstück „Verflixt und zugenäht“.Theater für die Kurzen war auch am nächsten Tag angesagt. Der Sonntag gehörte den Amateurtheaterleuten aus Wülfel. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fröhliche Stunde“ zeigte das Kleine Hoftheater e.V. im randvollen großen Saal die Geschichte von Frau Holle.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.