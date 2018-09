Damals in Döhren: Eugenesen tanzten beim Fasching der BSK

Während im Saal die Helfer vom Malteser-Orden Kaffee und Kuchen servierten, wirbelten Tanzmariechen und Tanzgarden über die Bühne, sorgten Sänger und Büttenredner für Frohsinn. Doch nicht alles wurde beim BSK-Fasching den Eugensen überlassen. Hans Müller vom BSK stieg selbst als Fußballfan in die Bütt und unterhielt seine Vereinsfreunde mit launigen Sprüchen. Höhepunkt des Nachmittags war damals die Prämierung der schönsten Kostüme. Die Jury machte es sich nicht leicht, aber dann konnten sechs Jecken der BSK in knallgelben Chinesenkostümen oder mit buntbemalten Clownsgesichtern nach oben auf die Bühne gerufen werden.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.