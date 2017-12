Damals in Döhren: Elefantendame Inda schmeckten die Blätter vom Baum im Kindergarten

Zuvor hatte der Döhrener Nachwuchs einen sonnigen Nachmittag lang ein vergnüglichen Festprogramm erlebt. Neben einer Reihe von Kinderspielen legte die Freiwillige Feuerwehr Stöcken einen Schaumteppich auf den Rasen. Schon bald tummelten sich viele kleine Nackedeis zwischen den weißen Flocken.Höhepunkt der vorsommerlichen Fete war indes ein Auftritt des Zirkus Holliday. Die Artisten hatten auch eine Reihe von Tieren mitgebracht. Ein Kamel und ein Elefant trugen sogar geduldig ein paar der kelinen Zuschauer durch die provisorische Manege. Elefantendame Inda interessierte sich dabei sowieso mehr für das saftige Laub der Bäume im Kindergarten. Immer wieder langte sie mit ihrem Rüssel zwischen die Äste und rupfte kräftig die Blätter.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.