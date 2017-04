Damals in Döhren: Die Turnübungen des Schnauzer-Balletts brachten den Winterschützenball zum Lachen

Der Auftritt des tanzenden Geschwisterpaares war nicht das einzig Highlight des Abends. Auch die Döhrener Karnevalisten steuerten ihren Teil zum Gelingen des Balles bei. Über 360 Gäste feierten mit den Schützen, darunter zahlreiche Vertreter befreundeter Vereine, und Bezirksbürgermeister Oskar Schrader. Dieter Haberkamp konnte daneben wie in den Vorjahren Rudolf Heise und seine Narren von der Funkenartillerie Blau-Weiß begrüßen. Das Funkenmariechen Tanja Behrens, die Mädchen der Tanzgarde und der Fanfarenzug zeigten Ausschnitte aus dem närrischen Programm der Döhrener Jecken. Besonders das Schnauzer-Ballett brachte die Zuschauer zum Lachen. Diesmal als Sportler angetreten, wollten ihre Turnübungen einfach nicht zum Erfolg führen.Bevor die ersten Paare sich auf zum Schwofen auf die Tanzfläche wagten, galt es, die neuen Wintermajestäten zu Ehren. Das waren im Januar 1987 Paul Kluge, der mit einem 125,2 Teiler sich die Königskette schoss, die Würde der Damenkönigin errang Birgit Broda, Manfred Straßke wurde Alterskönig und Frank Meinhardt Jugendkönig.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.