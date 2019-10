Damals in Döhren: Die Männerherrlichkeit endete bei den langen Unterhosen

„Zugabe! Zugabe!“ tönte es im ganzen Saal, als Siggi Grashof mit närrischen Liedern seine Zuhörer zum Schunkeln brachte. Viel Beifall gab es auch für die jüngsten rot-weißen Finken. Natürlich schaute damals das Prinzenpaar der Stadt Hannover für die Session 1992/93 – Ihr Lieblichkeit Joditha I. und Seine Tollität Sigurd I. vorbei.Besonders feurig wurde das insgesamt 28 Punkte umfassende Programm, als Tanja Schleifer mit brennenden Feuerstäben über die abgedunkelte Bühne wirbelte. Vor allem die Damen im Saal hielten dann den Atem an, als eine Männerauswahl der hannoverschen Karnevalsvereine schließlich einen Striptease hinlegte. Doch welche Enttäuschung: Bei den langen Unterhosen mit den aufgemalten Herzen war schon Schluss.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.