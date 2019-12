Damals in Döhren: Dichtes Gedrängel herrschte 1995 beim Umzug mit St. Martin

Alle drei Döhrener Kirchengemeinden – die katholische St. Bernwardkirche sowie die evangelische Auferstehungs- und die St. Petri-Gemeinde - hatten gemeinsam zu den Martinsumzug eingeladen. Mehrere hundert Döhrener folgten den Aufruf, es herrschte dichtes Gedrängel in der Bernwardkirche und auch dann draußen vor dem Kirchportal. Viele Kinder hatten Laternen dabei, die sie in ihren Kindergärten zuvor selbst gebastelt hatten. Ziel des Martinsumzuges war der Schulhof der Kardinal-Bertram-Schule, die damals noch in der Olbersstraße residierte. Appetitlicher Geruch empfing die Laternengänger. Denn fleißige Eltern hatten hier auf den Schulhof Stände aufgebaut, wo für das leibliche Wohl der kleinen und großen Teilnehmer gesorgt wurde. So brutzelten natürlich auch leckere Bratwürste auf dem Grill. „Das war schön“, strahlte der damals 4jährige Christian und mampfte zufrieden sein Würstchen.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.