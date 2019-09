Damals in Döhren: Beim Schützenball wollte die Sängerin „einen Cowboy als Mann“

Mit donnerndem, dreifachen „Gut Schuss“ feierten die Döhrener Grünröcke ihre Wintermajestäten. Die schwere Königskette schoss sich seinerzeit Detlev Werner; ihm zur Seite stand als Damenkönigin Birgit Broda. In der Altersklasse zeigten sich Erika und Bode Schröder am treffsichersten und Holger Henning wurde Jugendkönig. Die „Klottig-Scheibe“ gewann Rita Krause.So ganz ohne Karneval ging es aber auch bei den Schießsportlern nicht. Die Funkenartillerie Blau-Weiß war mit einem Gastauftritt dabei, und auch der Jongleur Martin Widdel zeigte im mit 300 Gästen vollbesetzten Saal seine Kunststückchen. Höhepunkt war aber eine „Mini-Playback-Show“. Dieses Format war Anfang der 90iger Jahre sehr beliebt. Acht kleine Künstler imitierten an jenem Sonnabendabend berühmte Gesangstars.Die jungen Interpreten sangen über ihre Fahrten im „knallrotem Gummiboot“ oder wirbelten in einer Rapp-Nummer über das Parkett. Vor allem Antje Hoffmann begeisterte das Publikum. Im Westernlook wünschte sich der Nachwuchsstar wie zuvor Gitte einen „Cowboy als Mann“ und schwang sich dabei – richtig professionell – kess auf den Schoß eines Zuschauers.