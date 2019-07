Damals in Döhren: Auf der Geburtstagsfete wurde Abschied gefeiert

Heute: Das Ende der „Fröhlichen Stunde“

Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.Geburtsstunde der vor allem bei Senioren beliebten Veranstaltungsreihe war im März 1981. Zusammen mit Gisela Gröger vom Freizeitheim Döhren hatte damals vor nun bald vierzig Jahren die Idee, den Döhrenern einmal im Monat die Gelegenheit zu bieten, sich bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammen zu setzen. „Kaffee wurde damals selbstgekocht, die Gästen brachten Kuchen mit“, erinnerte sich 1991 Günter Porsiel an die Zeit zehn Jahre zuvor. Das Veranstaltungsformat fand großen Anklang. Oft war der eigentlich für neunzig Personen gedachte Raum im Freizeitheim hoffnungslos überfüllt.Im Laufe des einen Jahrzehnts wechselten sich Dia-Vorträge, Autorenlesungen, Sänger und Musiker ab. Die Gäste konnten in eine Schelllackplatten-Sammlung hineinlauschen, der Geschichte ihres Stadtteils nachspüren und im Sommer auch schon mal mit dem Fahrrad durch die Südliche Leineaue strampeln.Genauso abwechslungsreich wie die vergangenen zehn Jahre wurde auch das Finale im vollbesetzten Saal des Freizeitheims. Der Döhrener Männergesangverein schmetterte Lieder, die Hobby-Schauspieler vom „Kleinen Hoftheater“ in Wülfel begeisterten die Zuschauer ebenso wie ein feuriger Flamenco, griechische Tänze oder Zauberer Henning. Weshalb war damals alles zu Ende? „Es wurde einfach zu viel“ erklärte Günter Porsiel, der neben vielen anderen Aktivitäten auch schon den Wolle-Widder aus dem Keller des Historischen Museums zurück nach Döhren geholt hatte und eine alte Werksuhr der Wolle wieder anbringen ließ. Ganz zog sich Porsiel aber nicht zurück. Er kandidierte (damals noch für die SPD, später wechselte er zur CDU) für den Bezirksrat und saß ab November 1991 in der Bürgervertretung.