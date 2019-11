Damals in Döhren: Als Mathias Wilkening den Münchhausen-Orden bekam

Doch zuvor ging es schon einmal rasant auf der Bühne zu. Wie ein kleiner Wirbelwind fegte die 15jährige Manijeh über das Parkett. Mit ihrem feurigen Mariechentanz handelte sich die Deutsch-Perserin damals die erste Rakete des Abends ein. Seit drei Jahren tanzte das Mädchen schon bei der DKG. Trainer Bruno Rissmann sprach Manijeh damals bei einem Martinssingen an, lud sie zu einem Übungsabend ein. Sie kam, um „nur einmal zu schauen“, doch sie blieb und wurde ein Karnevalsstar.Über drei Stunden lang herrschte Frohsinn und gute Laune im buntgeschmückten Saal des Freizeitheims. Während sich die Döhrener Narren unterhalten und schunkelten, übten draußen im Foyer die Mädchen der Garde noch einmal rasch die letzten Tanzfiguren. Denn vorn im Rampenlicht musste wenige Minuten später jeder Schritt sitzen. Es galt, einen guten Ruf zu verteidigen. Die Kindergarde der DKG hatte nämlich im November 1992 im Ausscheidungsturnier zu den Deutschen Meisterschaften den ersten Platz errungen.Zu fortgeschrittener Stunde wurde dann der Kommunalpolitiker Dr. Mathias Wilkening nach vorn gerufen. Diethard Frase, Vizepräsident des Komitees hannoverscher Karneval, hängte dem FDP-Politiker Wilkening den erst zum zweiten Mal verliehenen Münchhausen-Orden um den Hals. DKG-Pressesprecherin Margot Rischmüller: „Das Präsidium hat Dr. Wilkening wegen seine rbesonderen Verdienste im politischen und sozialen Bereich und wegen seiner Unterstützung des Karnevals als Ordensträger vorgeschlagen.“Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.