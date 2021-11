Damals in Döhren: Als es noch Adventsbasare gab

Vor 15 Jahren zu Beginn der Adventszeit 2006 lud natürlich auch der traditionelle Basar der katholischen St. Bernwardgemeinde zu einem Besuch in das Gemeindehaus an der Helmstedter Straße ein. Neben den leckeren Kalorienbomben am Kaffeetisch gab es viele schmucke Dinge für die häusliche Weihnachtsdekoration. Unverkäuflich, aber von Kinderaugen sehnsuchtsvoll begutachtet war eine kleine Ausstellung von Puppenhäusern und Kaufmannsläden. Da musste Mama oder Papa die lieben Kleinen dann mit einer süßen Waffel oder einer herzhaften Bratwurst vom Grill schnell ablenken.Leider fallen nun wegen der Pandemie in unserm Stadtbezirk die Adventsbasare bereits zum zweiten Male aus. Bleibt zu hoffen, dass in einem Jahr dann die shcöne Tradition wieder aufleben kann.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.