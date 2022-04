Damals in Döhren: Als ein Maibaum in die Höhe ragte

Der Pfahl wurde mit großem Trara hereingetragen, schwankte bedenklich dicht über manche Köpfe hinweg, bis er endlich dank der vereinten Kräfte der zahlreichen Helfer sicher in die Höhe ragte. Die Maibaumaufstellung sollte in den kommenden Jahren ein beliebtes, sich jährlich wiederholendes Ritual werden – bis die Tradition mit der Auflösung der AGDV abrupt endete. Inzwischen ist auch der Biergarten am Freizeitheim längst Geschichte.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den Myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.