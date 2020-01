Damals in Döhren: Als die Blau-Weißen Weihnachten feierten

Bevor wir in unserer Reise durch die Vergangenheit des Stadtbezirks Döhren-Wülfel nun das Jahr 1995 endgültig verlassen, soll eine Veranstaltung der Funkenartillerie Blau-Weiß dem Vergessen entrissen werden. Normalerweise drehen die Karnevalisten ja erst im Januar eines jeden Jahres wieder voll. Doch im Dezember vor gut einem Vierteljahrhundert luden die blau-weißen Narren auch zu einer Weihnachtsfeier ins Bernwardhaus an der Helmstedter Straße. Die Tanzgarde trat in rotweißen Kostümen auf und ein moderner Nikolaus verteilte kleine Gaben an die anwesenden Kinder.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.