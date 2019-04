Damals in Döhren: Als das Majoretten-Corps seinen 11. Geburtstag feierte

„Wir blicken dankbar und zufrieden in die Vergangenheit und hoffnungsfroh in die Zukunft“, zog HMC-Präsident Waldemar Anft in seiner Festrede die Bilanz der vergangenen elf Jahre. Zwar habe es in den letzten zwei Jahren an tanzbegeisterten Mädchen gefehlt, meinte er, aber inzwischen seien die Reihen durch neuen Nachwuchs wieder gefüllt.Im Mittelpunkt der Jubiläums-Sommernachtballes standen dann auch Auftritte der eigenen HMC-Tanzgarde. Da sprang das damals achtjährige Tanzmariechen Yvonne mit flinken Beinen über das Parkett, wirbelte Majorettengirl Nicole Habenicht mit Leuchtstäben und die elfjährige Sängerin Nicole wünschte sich musikalisch gleich ihrer berühmten Namensschwester „Ein bisschen Frieden“.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.