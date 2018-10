Abenteuer Kajak, Island und Indien

Der bekannte Outdoorfilmemacher Olaf Obsommer zu Gast im Freizeitheim Döhren

Olaf Obsommer ist am 15.11.2018 um 20 Uhr mit seinen Abenteuer- und Kajakfilmen zu Gast im Freizeitheim Döhren. Seit nun mehr 20 Jahren zeigt "Big O", wie er in der Szene liebevoll genannt wird europaweit seine brillanten Filme über die Faszination des Kanusportes. Viele Auszeichnungen schmücken sein Büro, in dem er, wenn er nicht durch die Welt tourt, seine Filme schneidet.

Am 15.11. zeigt er zwei Filme seiner letzten Abenteuer. Kajakfahren in Island im Winter und zu Beginn der Monsunzeit in Indien. Spannende Unterhaltung und farbenprächtige Bilder sind garantiert.

Der Eintritt beträgt 8,- € für Erwachsene und 6,- € für Kinder bis 18 Jahren. Es werden 50 % Ermäßigung auf den Hannover-Aktiv-Pass gewährt.