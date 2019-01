Unfall mit Stadtbahn

Für etwa eine dreiviertel Stunde setzte die Üstra mit Bussen einen Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen „Peiner Str.“ / Betriebshof Döhren und „Döhrener Turm“ ein. Im Straßenverkehr kam es im gleichen Bereich zu einigen Stauungen: Da der Stadtbahnzug in voller Länge quer zur Kreuzung stand, mussten alle Fahrzeuge die die Hildesheimer Straße queren wollten Umwege bis zur nächsten Ampel in Kauf nehmen, was so manchen Fahrzeugführer iritierte. Kurz vor 7 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Stadtbahnverkehr konnte wieder aufgenommen werden.