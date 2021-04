„PKW im Gleis“

Betroffen waren die Stadtbahnlinien 1, 2 und 8 an der Peiner Straße in Döhren. Dort ist ein „Iveco“ Lieferwagen in die Gleise der Üstra „geraten“. Wie dies‘ geschehen ist, war an der Unfallstelle nicht zu klären. Den Unfallspuren zu Folge hat das Fahrzeug den Bordstein der Linksabbieger überfahren, hat dann eine Baustellenbarke erfasst und mit sich zwischen die Gleise geschoben. Der Lieferwagen schaffte es tatsächlich drei Schienen zu überqueren, bis er mit plattem Vorderreifen zwischen den Gleisen im Schotter stecken blieb.Auch wenn neimand verletzt wurde, war das, was für umstehende fragwürdig und kurios aussah, war für die Üstra und ihre Fahrgäste gar nicht Lustig: Bis der Transporten aus den Gleisen geborgen war, mussten die Fahrgäste für etwa eine Stunde zwischen den Haltestellen „Döhrener Turm“ und „Bothmerstraße“ in Ersatzbusse umsteigen. Bis der Planmäßige Betrieb wieder hergestellt ist, dauert es erfahrungsgemäß eine weitere Stunde.