Große Feier zum Jubiläum: Die Ortswehr Wülfel ist seit 125 Jahren für ihre Mitbürger da

Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner erinnerte an die Anfänge im damals noch selbstständigen Dorf Wülfel: "Um in ihrem Heimatort, der sich immer mehr zum Industriestandort entwickelte, einen wirksameren und schnelleren Schutz gegen diese Brandgefahr zu schaffen, gründeten acht Männer am 2. März 1894 die Freiwillige Feuerwehr Wülfel und stellten sich in den Dienst ihrer Mitbürger. Zwei Monate nach Gründung der Wehr beschaffte der neugewählte Vorstand notwendige Ausrüstungsgegenstände. Allein die Uniformröcke, von der Firma J. Neuberg und Söhne in Wülfel erworben, kosteten damals stolze 12,50 Mark pro Stück. Laut Dr. Google entspräche 1 Mark von 1873 heute 6,40 €. Ein Uniformrock kostete damals also 80,00 €: Beim damaligen Lohnniveau wahrhaft eine stolze Summe. (Heute müssen die Kameradinnen und Kameraden ihre Uniformen natürlich nicht mehr selbst bezahlen)."