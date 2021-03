Geht es noch? III

„Geht es noch? – Ich kippe den Müll, den ich nicht los werde, meinem Nachbarn in den Vorgarten?“Der Autor dieser Zeilen findet es ja schon abstoßend, wenn Trinkbecher, Bierflaschen, „Mc Burger-Verpackungen“ u. ä. in Vorgärten oder auf der Straße fallen gelassen/“verloren“ werden… aber ein Sessel in Nachbars Garten zu schmeißen… ? – Das hat doch auch eine neue Qualität. Der Autor ist nun gespannt, wie sich die neue Situation (Bild 3) entwickeln wird, denn vor Haus Nr. 15 ist erneut Müll abgelegt worden.Wo anders (vielleicht in der Mitte der Richartzstr.) wird ein Kunststoffstuhl (Bild 4) neben der „zentralen Müllbox“ abgelegt, in der Hoffnung, dass die „Müllabfuhr“ ihn „einfach mal mit nimmt“!„NIEN - So nicht!“ – Wie erwähnt, befindet sich dieser Stuhl/Müll (wie auch „unser“ Sessel) auf privatem Gelände und kann allein aus diesem Grund nicht mitgenommen werden.Grundsätzlich hat jeder Haushalt in der „Region Hannover“ ein Mal im Jahr die Möglichkeit einen Sperrmülltermin kostenlos zu vereinbaren. Dabei haben sie die Möglichkeit bis zu 5m³ (fünf Kubikmeter) Müll zu entsorgen, der nicht in Ihre Mülltonne, ihren Müllcontainer oder ihre Müllsäcke passt.Und auch Sperrmüll darf nicht ohne vorher vereinbarten Termin, nicht einfach an den Straßenrand gestellt werden!Wer (seinen) Müll ohne Termin an die Straße stellt, macht sich der „illegalen Müllentsorgung“ strafbar! Hier kommen zu einem Bußgeld auch noch die Kosten für die „außerordentliche Entsorgung“ hinzu.Es gilt, dass Sperrmüll, wie auch Wertstoffsäcke frühestens am Abend vor dem angesetzten Termin am Straßenrad bereit gestellt werden darf.Alle Informationen über Abholtermine u. v. m. erhalten Sie auch unter https://www.aha-region.de