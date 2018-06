„Drei Engel für Torsten“ weihten zwei neue Einsatzfahrzeuge der DLRG ein

Viele Ehrengäste wohnten dem Ereignis bei. Drei Politikerinnen aber begrüßte Torsten Heuer, Leiter des DLRG-Bezirks Hannover-Stadt ganz besonders. Die „drei Engel für Torsten“ nannte er das Damen-Trio. Ihren starken persönlichen Einsatz sei es zu verdanken, dass das Land Niedersachsen Mittel zum Kauf des neuen Einsatzfahrzeuges für Rettungstaucher spendiert hatte. Torsten Heuer bedankte sich mit Blumensträußen in den Farben der DLRG (rot und gelb) bei der Landtagsabgeordneten Doris Schröder-Köpf, der früheren Landtagsabgeordneten Petra Tiemann und der Ratsfrau Christine Ranke-Heck. Sie durften dann anschließend mit einer Sektflasche auch zur Taufe des neuen Bootes schreiten. Namensgeber für das Boot ist ein verstorbenes Mitglied der Wasserretter.In einer ganzen Reihe von Grußworten wurde der Einsatz der DLRG gewürdigt. Neben Hannovers 1. Bürgermeister Tomas Hermann wurde auch Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner ans Mikrofon gebeten. In einem kurzen Beitrag würdigte sie vor allem das ehrenamtliche Engagement der DLRG-Mitglieder. „Machen Sie weiter so und lassen sich nicht entmutigen“, sagte sie. Ein großes Geschenk gab es von der Hellmich Recycling. Vertriebsleiter Marcel Steffen kündigte an, der DLRG noch einen weiteren Container zum Materialtransport für das neue Fahrzeug zu spendieren. Weil der Container aber doch etwas groß und die Lackierung noch nicht ganz fertig war, überreichte er erst einmal symbolisch eine Mini-Ausgabe an Bezirksleiter Torsten Heuer.