Damals in Döhren: Als Kyrill über Döhren tobte

Der Orkan tobte vor allem am 18. und 19. Januar über Deutschland und anderen Teilen Europas. Laut Internet kam es damals zu Windgeschwindigkeiten bis zu 225 km/h. Viele Milliarden Euro Schäden und sogar eine Tote waren seine Bilanz für ganz Europa.Auch im hannoverschen Stadtbezirk Döhren-Wülfel brach vor 15 Jahren das Unwetter über die Einwohner herein. In der Nacht des 18. Januar 2007 stürzte an der Helmstedter Straße im Stadtteil Döhren ein Baum auf parkende Autos. Die Freiwillige Feuerwehr Wülfel rückte an, um die Sturmschäden zu beseitigen. Dabei entstanden diese Aufnahmen.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.