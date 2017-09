Bei IDG-Mitglied Martin Weber zeigte die Freiwillige Feuerwehr Wülfel, was sie kann

Die Brandschützer aus Wülfel sind auf der Suche nach Orten, an denen sie ihre Rettungseinsätze unter realistischen Bedingungen üben können. Die Interessengemeinschaft Döhrener Geschäftsleute (IDG) hatte sich daraufhin bei ihren Mitgliedern umgehört und IDG-Vorstandsmitglied Martin Weber stellte spontan seine Werkstatt zur Verfügung. Mit zwei Löschwagen rückte die Ortswehr Wülfel an und dann verlief alles wie am Schnürchen. Nebelmaschinen sorgten für eine realistische Atmosphäre und auch die Überraschung - der Fund einer „hilflosen“ Person – wurde gut gemeistert.