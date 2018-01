Statkantorei unter neuer Leitung

Das neue Jahr beginnt für die Stadtkantorei Gehrden wie immer mit einer kleinen Feier, nämlich der traditionellen Feuerzangenbowle am Donnerstag, dem 11. Januar im Bürgersaal des Rathauses. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die ca. 50 Sängerinnen und Sänger bei einem reichhaltigen Büffet in gemütlicher Runde zusammensitzen und sich über die zurückliegenden und bevorstehenden Ereignisse austauschen. Eine Woche später starten dann wieder die normalen Chorproben unter dem neuen Dirigenten Martin Kohlmann, der bereits am 6. Dezember 2017 die musikalische Leitung übernommen hat und damit die Nachfolge von Andreas Schmidt antritt. Das Jahr 2018 bringt für den gemischten Chor weitere interessante und anspruchsvolle Herausforderungen, so u. a. am 3. Juni ein Kantatenkonzert mit Werken des Barock in der Michaeliskirche in Hannover-Ricklingen. Genauere Informationen zu dieser ersten Aufführung unter neuer Leitung sowie zu weiteren Aktivitäten werden zu einem späteren Zeitpunkt noch erfolgen.

Die Stadtkantorei probt jeden Donnerstag in der Zeit von 19.30 bis 21.45 im Bürgersaal des Rathauses, Kirchstraße 1 - 3. Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich eingeladen, an einer Schnupperprobe teilzunehmen. Weitere Informationen und Termine sind im Internet nachzulesen unter www.stadtkantorei-gehrden.de.