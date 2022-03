Fußball: SV Wilkenburg beendet Testspielphase

Das letzte Testspiel vor dem Rückrundenauftakt am nächsten Samstag, 19.03.2022, um 14.00 Uhr beim SC Hemmingen-Westerfeld II bestreiten die Fußballer des SV Wilkenburg (Kreisliga Region Hannover, Staffel 4) am kommenden Wochenende: am Sonntag, 13.03.2022, gastiert das Team des Trainerduos Matthias Knoll und Andreas Last bei den Sportfreunden Ricklingen (Kreisliga, Staffel 6). Das Spiel beginnt um 14.00 Uhr im Ricklinger Beekestadion, Mühlenholzweg 4 B.



„Dieses Spiel im Ricklinger Beekestadion, in dem vor einigen Jahren noch Regionalliga-Punktspiele der Sportfreunde stattfanden, ist für uns der Höhepunkt unserer Testspiele. Wir freuen uns, dass die Partie gegen einen Traditionsverein der hannoverschen Fußballszene zustande gekommen ist. So haben wir eine Woche vor dem Hemminger Stadtderby noch einmal die Gelegenheit, unseren Spielern gegen einen namhaften Gegner weitere Spielpraxis zu ermöglichen," gibt Pressesprecher Martin Volkwein die Vorfreude auf das Spiel im Wilkenburger Lager wieder.