"Essbare Dächer" und "Teiche auf dem Dach": Faszinierende Umwelt-Radtour des ADFC Langenhagen

Jörg Ewald ist Geschäftsführer des DachdeckerbetriebesER bringt durch seine Art, Bedachungenzu machen, nicht nur frische Luft in die Städte: Auf den Dächern lässt sich auch was ernten, denn es wachsen dort unter anderem Kräuter wie Schnittlauch und Boretsch, und auch Gemüse wie Tomaten und Obst wie Aprikosen lassen sich dort ernten:Zusätzlich hat er dort Lehmkuhlen für Schwalben, einen Speicherteich, selbstausrichtende Solar-Anlagen, eineund mehr untergebracht ...Die Radfahrgruppe bedankt sich beinicht nur für seine interessanten und humoristischen Erläuterungen, sondern besonders für sein Engagement für die Umwelt, das einen selber zum Nachdenken - und HANDELN - bringt ...Die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen hatte sich am Donnerstag, 27. April 2017, bei prima Radfahrwetter diesen Betrieb als Ziel für eine Radtour vorgenommen: Auf "grünen Wegen" ging es zunächst zur Besichtigung des Betrieben, um dann anschließend direkt nebenan in der Kantine der Stadtwerke Hannover / Stammestraße 105 gemeinsam, preiswert und gut zum Mittag zu essen:Nach dem Rückweg durch die Eilenriede und den Stadteil List ging es zum Abschluss in Langenhagens Strandbar "Seaside" am Silbersee.Selber mal auf dem Rad mitfahren?Für Gäste und ADFC-Mitglieder:- - - -Bildnachweis:Bild 1: http://wwww.ADFC-Langenhagen.de / Google Maps / RuntasticBilder 2 bis 56: Eva & Wolfgang MaaßBilder 57 bis 70: Dr. Reinhard Spörer