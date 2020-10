Krimilesung im Gasthaus Anno 1901 am 4. November 2020

Autor und Schauspieler Thorsten Sueße liest aus seinem Kriminalroman "Hannover sehen und sterben" in Hannover-Oberricklingen am 04.11.2020 um 18:30 Uhr im Gasthaus Anno 1901, Göttinger Chaussee 158.



Eintritt 8 €, Kartenvorbestellung telefonisch (0511-420079) oder per E-Mail (kontakt@anno1901-ricklingen.de).



Die Corona-Sicherheitsstandards werden selbstverständlich eingehalten!