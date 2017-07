Aikido für Kids - Neustart

ab dem 15. August 2017 beim Aikido Verein Kyushindo in der List.



Bewegung, Spaß und Miteinander sind das Wichtigste.



Kinder sollen eine gute Haltung haben, müssen aber viel sitzen. Sie sollen teamfähig werden, erleben aber immer größer werdenden Egoismus.



Beim Aikido Training machen fließende Bewegungen, guter Kontakt, Fallschule für Kampfkunst und richtiges Atmen viel aus. Mädchen und Jungs trainieren zusammen - das stärkt das Selbstvertrauen und hilft sich selbst zu behaupten.

Kampfkunst trainieren ist so viel mehr als Selbstverteidigung, zurückschlagen, gewinnen wollen...





AikiKids Training ist für Kinder ab der 1. Schulklasse am Dienstag von 18-19 Uhr



@Eltern: meldet die Kleinen jetzt an: info@kyushindo.de



Der Schnuppermonat kostet 20 € und das reguläre Training 10 € im Monat.

FlüchtlingsKids sind bei uns sehr willkommen und können kostenlos mittrainieren.



Alle Infos auch unter: www.kyushindo.de

Kyushindo Aikido Verein

Ricarda-Huch-Schule - Bonifatiusplatz 15 - 30161 Hannover/List