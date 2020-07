Am 31.07. veranstaltet Fridays for Future die nächste Fahrraddemo in Hannover.Wir versammeln uns um 16:15 am Opernplatz. Von dort aus werden zwei Runden auf dem Cityring gedreht. Dadurch ist es möglich, auch an anderen Punkten zur Demo zu stoßen, so dass es auf dem Opernplatz nicht zu eng wird.Haltet Abstand und denkt an Euren Mund-Nasen-Schutz!Details: https://fridaysforfuture-hannover.de/2020/07/23/fahrraddemo-am-31-07/