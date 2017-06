Abendveranstaltung

TIE Global und ver.di laden zu einer Veranstaltung ein

Textilhandel - Internationale Solidarität anhand der Produktionskette

Im Netzwerk ExChains sind sowohl Beschäftigte aus der Produktion in Asien, als auch Verkäufer*innen aus Deutschland organisiert. Sie arbeiten über Grenzen hinweg zusammen, bauen internationale Solidarität und gewerkschaftliche Organisierung entlang der Produktionskette auf und kämpfen gegen Ausbeutung und prekäre Arbeitsbedingungen. Wie genau sie das tun, woher ihre Motivation kommt, und was das Netzwerk unternimmt, um Arbeitsbedingungen im Einzelhandel und der Produktion zu verbessern, darüber berichten euch Kolleg*innen aus Bangladesch, Indien und Deutschland! Wir wollen gemeinsam diskutieren, wie Solidarität aufgebaut werden kann.Gäste:• Dithhi Bhattacharya, tie Asien Koordinatorin• Prathibha Ramanath, Vorsitzende der Garment and Textile Workers Union in Bangalore• Amirul Haque Amin, Vorsitzender der National Garment Worker Federation aus Bangladesch• Taslima, Betriebsgewerkschafterin aus Bangladesch, Mitglied der NGWF und Näherin• Gudrun Willner, Albert Schmitt (H&M GBR, ExChains-Netzwerk und ver.di)• Michael Fütterer (tie)Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer und angeregten Austausch.Die Teilnahme ist kostenfrei.Termin: Fr., 23.06.2017, 19:00 UhrOrt: ver.di-Höfe, Rotation, Saal 11 (1. Etage), Goseriede 10 – 12, Haus B/C, 30159 Hannover Veranstalter: TIE Global und ver.di