Wildkräuterführung Grüne Smoothies gegen Unterstützungsunterschrift für DiB

Biete an: in Eurem eigenen Garten oder in der freien Natur: Eine Wildkräuterführung gegen Unterstützerunterschriften für die Partei DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB)

. Unterstützerunterschriften werden dazu benötigt, damit die Partei auf dem Wahlzettel steht und somit wählbar ist- mehr nicht, keine weiteren Verpflichtungen, keine Datenspeicherung. Die Dauer der Veranstaltung ist ca. eine halbe bis eine Stunde. Sie lernen die zehn besten, leicht zu merkenden und nicht mit giftigen Pflanzen zu verwechselnden Wildkräuter für grüne Smoothies kennen. Mindestteilnehmerzahl 5 Personen. Statt Unterstützerunterschrift kann auch eine Parteispende in Höhe von 10€ pro Person gegeben werden. Für die ersten Termine sind auch Ableger einiger Pflanzen verfügbar. Tel.: 01639685457, Bettina Infos zur Partei gibts hier: https://bewegung.jetzt/ethik-kodex/ Link zum Radiobeitrag:Die Veranstaltung findet natürlich NICHT auf dem Opernplatz statt, sondern bei Ihnen im Garten oder irgendwo in der freien Natur nach Absprache- ich musste nur einen Ort eingeben um das Ganze speichern zu können...