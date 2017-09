Über die Meile der Toleranz - Ein Stadtrundgang in Hannover

Am Freitag, 1. Dezember, begeben wir uns bei einem Rundgang mit Klaus-Peter Fuhrmann auf die Spurensuche nach der Frühaufklärung in Hannover. Die vermeintlichen "Benimm-Regeln" Knigges kennt jeder - doch dass diese weit über formale Verhaltensregeln im menschlichen Miteinander hinausgingen, ist weniger bekannt. Wir erkunden die Veränderungen des Miteinander der Menschen vor 250 Jahren und überlegen, wie sich diese Entwicklung bis heute auswirkt. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr das Uni Hochhaus am Königsworther Platz - Endpunkt ist um 20.00 Uhr die Ev.-reformierte Kirche am Waterlooplatz. Die Teilnahme am Stadtrundgang kostet 8.- €. Anmeldungen unter info@vhs-langenhagen.de bzw. schikowsky@vhs-langenhagen.de oder per Fax 0511.7307-9718.