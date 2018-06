Hannover feiert die Fête de la Musique

Laut Wikipedia geht die Fête de la Musique auf eine Initiative von Jack Lang im Jahr 1981 zurück, als dieser französischer Kulturminister war. Die erste offizielle Fête de la Musique hat danach am 21. Juni 1982 in Paris stattgefunden. Mittlerweile sollen sich mehr als 540 Städten weltweit an diesem Musikereignis beteiligen.