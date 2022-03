Hannover: Bie Mutter Piesewitten gaff et Tweipennjebrot mit Leberwost un stinkrige Harzkeese

Es begann alles im Jahr 1870. Der Schenkwirteröffnete im ehemaligen Totengräberhaus des Neustädter Kirchhofs, Josephstraße 12 (um 1880 Hausnummer 12 in 30 umbenannt), die Gastwirtschaft „Dehnhardts Garten“. Er führte sie bis zu seinem Tod im Jahr 1883. Danach übernahm seine Fraudas Zepter und erreichte als „Mutter Pisewitt“ Kultstatus in Hannover. Herkunft und Bedeutung des Namens ist trotz vieler Deutungen bis heute nicht bekannt.Pise abgeleitet von pisacken gleich quälenwitt gleich weißVielleicht bekam die Wirtindiesen Spitznamen, weil sie wegen ihres Aussehens (weiße Rüschenhaube und weiße Schürze) und ihres resoluten Auftretens bei einigen Gästen nicht sehr beliebt war. So manchen Gast schmiss sie raus, wenn er zu viel getrunken hatte. Dann sagte die Wirtin nur:„Dei Klocke is teine“.„Die Uhr ist zehn“ (frei übersetzt: Die Uhr hat zehn geschlagen). Dann wussten alle, was das bedeutete, bezahlen und nach Hause gehen.Also wurden die Gäste von ihr gepisackt?Nö, so was machte Mutter Pisewitt nicht.Zwischen Weihnachten und Neujahr 1896 starbim Alter von 72 Jahren.Das Haus mit der Gastwirtschaft baute man nun um und verkaufte es an. Neuer Pächter, um 1918 auch Eigentümer, wurde der SchenkwirtKurzzeitig nannte er die Gastwirtschaft "Pisewitts Ruh"Nach dem 1. Weltkrieg erwarb die Vereinigung "Alte Herren des Korps Alemannia e. V." das Haus Josephstraße 30, auch das Gebäude Nr 29 gehörte ihnen.Nach Heinrich Kruse übernahmen nacheinanderunddie Gastwirtschaft, die sich jetzt "Mutter Pisewitt" nannte."Dehnhardts Garten" bzw. "Mutter Pisewitt" war Treffpunkt aktiver Studenten und„ Alter Herren“.So manches Lied wurde hier angestimmt, vielleicht auch „Gaudeamus igitur“?1961 läutete das Totenglöcklein für das Traditionslokal.Das Gebäude wurde abgerissen, ab 1962 in einem in der Nähe errichteten Neubau unter dem alten Namen einige Jahre weitergeführt. (Quelle: Stadtlexikon Hannover, Verlag Schlütersche)Der Heimatdichter, berühmt wegen seiner Riemkes un Snurren op Calenberger Platt, soll hier zum Abschluss noch zu Wort kommen, um den Beitrag abzurunden. Er kannte Karoline Dehnhardt alias Mutter Pisewitt sehr gut und schildert einige Episoden im 1922 erschienenen Büchlein „Zipollen“ un annere Snurren in Hoch- un Plattdütsch, Verleger:Zwei Textbeiträge sollen hier im Original wieder gegeben werden.Für Nichtkenner des Calenberger Platts versucht der Berichterstatter sie - so gut wie möglich - zu übersetzen. Sollten es Berichtigungen geben, bitte dafür die Kommentarspalte benutzen.Sei möget ja nu seggen, wat sei willt,sau‘ ne Wirtshüser, wie sei freuher in Hannauwerwören, dei gifft et hüte nich mehr. Mein Gott,wenn eck sau denke, wat wie for gemütliche Stunnenbie Mutter Piesewitten verlebet hebbet, - wogifft et hüte woll noch sau‘ ne Wirtin?Wo sei den Namen eigentlich her e kregenhat, dat weit keiner. Et droffte sei ok nich jedersau nennen, sei heit Frau Dehnhardt, un öhreWirtschaft „Dehnhardts Garten“. Aber jedetKind in Hannauwer wußte, dat die Garenwirtschaftan’n Niestädter Kerkhowwe in ’r Josefstrate„Piesewitts Garen“ heit und dei Wirtin „Mutter Piesewitt“.Dei Wirtschaft steiht da hüte noch,un Mutter Piesewittens Bild könnt Ji ‘r ok nochinne seihen.Kinners, wat gaff et da for ‘ne lütje Lage!Un denn dat schöne Tweipennjebrot mit Leberwostoder Sülte! Oder dei stinkrige Harzkeese! DatBeste was aber dei Wirtin sülben, dei in öhrenakkraten Huskleede mit der witten Schörte und dergroten Rüschenmütze tau appetitlich utsach. Datwas nein Wunner, dat dei veir Männer e kregenharre. Un wenn sei härre wollen, denne härrewoll ok noch dei Föfte seck nich lange säukenlaten.Sie mögen ja nun sagen, was Sie wollen,solche Wirtshäuser, wie sie früher in Hannoverwaren, die gibt es heute nicht mehr. Mein Gott,wenn ich so denke, was wir für gemütliche Stun-den bei Mutter Pisewitt verlebt haben, --wogibt es heute wohl noch so eine Wirtin?Wo sie den Namen eigentlich hergekriegthat, das weiß keiner. Es durfte sie auch nicht jederso nennen, sie heißt Frau Dehnhardt, und ihreWirtschaft „Dehnhardts Garten“. Aber jedesKind in Hannover wusste, das die Gartenwirtschaftam Neustädter Kirchhof in der Josefstraße„Pisewitts Garten“ heißt und die Wirtin „MutterPisewitt“. Die Wirtschaft steht da heute noch,und Mutter Pisewittens Bild könnt ihr auch nochim Inneren sehen.Kinder, was gab es da für eine Lüttje Lage!Und dann das schöne Zweipfennigbrot mit Leberwurstoder Sülze! Oder der stinkende Harzkäse! DasBeste war aber die Wirtin selber, die in ihremakkuraten Hauskleid mit der weißen Schürze und dergroßen Rüschenmütze so appetitlich aussah. Daswar kein Wunder, dass sie vier Männer gekriegthatte. Und wenn sie hätte wollen, dann hättewohl auch noch der Fünfte sich nicht langesuchen lassen.Nachmiddags un abends keimen dei Spießbörgersut ‘r Stadt, von denen dei ohle Uhrenpüster öhrleiweste Gast was. Dei harre ümmer sienenbestimmten Disch, dichte vor’n Tresen, un MutterPiesewitten wußte ganz genau siene Eigenheiten.Dei kenne sei oberhaupt von jeden Gaste, dei öftermal kamm. Dei Uhrenpüster harre deswegen bieMutter Piesewitt en Stein in’n Brett, weil hei eben-sau wie sei for dei Reinlichkeit was. Wenn hei‘ne lüttje Lage kreig‘, denn droffte dat Wittjebeirnich obern Rand komen, dat et jo nich „kleckere“.Dat räkene Mutter Piewitt öhne hoch an. Inöhrer Gaststuben moßtet ümmer utseihn wie gelecket,un Gnade Gott, wenn ‘mal sau’n Unglücksworm,dei dat nich gewohnt was, en Zigarrenstummelup en Fautbodden ‘e smetten harre. Erstgrummele et saun betten hinnern Tresen, und dannreip sei: „Friedä, wat hat denn da wedder for’nSwinegel e säten, dei sienen Stummel da hene-smetten hett?Nich bloß in Hannauwer was Mutter Piesewittbekannt as en bunten Hund, nee, deiStudenten, dei von hier weggüngen, dreugen öhrenNamen in alle Länder, un ok up’en Lanne wußtendei Buern alle, dat et bie Mutter Dehnhardt ‘nefeine lüttje Lage gaff. Wenn aber mal wekkekeimen, dei sei blos ankieken wollen, wie saunWunnerdier, dat konne sei nich verdragen.Nachmittags und abends kamen die Spießbürgeraus der Stadt, von denen der alte Uhrmacher ihrliebster Gast war. Der hatte immer seinenbestimmten Tisch, dicht vor dem Tresen, und MutterPisewitt wusste ganz genau seine Eigenheiten.Die kannte sie überhaupt von jedem Gast, die öftersmal kamen. Der Uhrmacher hatte deswegen beiMutter Pisewitt einen Stein im Brett, weil er ebensowie sie für die Reinlichkeit war. Wenn ereine Lüttje Lage bekam, dann durfte das „Weißbier“*nicht über den Rand kommen, das er ja nicht „kleckert“.***Das rechnete Mutter Pisewitt ihm hoch an. Inihrer Gaststube musste es immer aussehen wiegeleckt, und Gnade Gott, wenn mal so ein Unglücks-wurm, der das nicht gewohnt war, einen Zigarren-stummel auf den Fußboden geworfen hatte. Erstgrummelte sie ein bisschen hinterm Tresen, und dannrief sie: „Frieda**, was hat denn da wieder fürein Schmutzfink gesessen und seinen Stummel da hin geschmissen?Nicht bloß in Hannover war Mutter Pisewittbekannt wie ein bunter Hund, nein, dieStudenten die von ihr weggingen, trugen ihrenNamen in alle Länder, und auf dem Land wusstendie Bauern alle, dass es bei Mutter Dehnhardt*** einefeine Lüttje Lage gab. Wenn aber mal welchekamen, die sie bloß angucken wollten, wie so einWundertier, das konnte sie nicht vertragen.* eigentlich Schnaps=Korn** Frieda: So hießen alle Mädchen (Angestellten) bei Mutter Pisewitt*** Lüttje Lage" trinken ohne zu kleckern- Mit allen fünf Fingern erst das Bierglas in die rechte (oder linke) Hand nehmen und zum oberen Glasrand etwas Platz lassen,- dann den Mittelfinger ausstrecken und das Schnapsglas zwischen Zeige- und Ringfinger fassen.- Mit dem Mittelfinger das Schnapsglas gegen das Bierglas klemmen, wobei der kleine Finger den Fuß des Schnapsglases zusätzlich abstützt.- Vorsichtig das Schnapsglas gegen das Bierglas kippen und darauf achten, dass der Rand des Bierglases etwa einen halben Zentimeter tiefer liegt (sonst läuft der Korn nicht ins Bierglas).- Jetzt aufrecht hinstellen, Kopf in den Nacken (wer sich nach vorn beugt, kleckert garantiert) und – während der Schnaps über die Kante ins Bierglas läuft – zügig trinken.